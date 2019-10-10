Даллас, США, , 08:35 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс согласен опубликовать стенограммы своих телефонных разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналистам выступая в городе Уоки штата Айова 9 октября, передает Politico.

«Я не возражаю против этого», — сказал Пенс.

Он также отметил, что данный вопрос обсуждается с адвокатами Белого дома.

Издание сообщает, журналисты задали вопрос, знал ли вице-президент о просьбе американского лидера Дональда Трампа к Зеленскому возбудить уголовное дело в отношении сына его конкурента на президентских выборах Джозефа Байдена, но прямого ответа не получили. Пенс ответил, что занимался более важными вопросами.

Напомним, 3 октября газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы использовал Пенса для давления на Зеленского. Издание также утверждало, что вице-президент присутствовал при телефонном разговоре американского и украинского лидеров, когда обсуждалось возбуждение уголовного дела против Байдена.