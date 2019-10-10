Эрбиль, Ирак, 10 октября 2019, 08:26 — REGNUM Парламент Иракского Курдистана выразил обеспокоенность по поводу вторжения Турции на территорию Сирии, об этом 10 октября сообщает Kurdistan.ru.
В заявлении законодательного органа подчеркивается тот факт, что в регионе продолжается борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому действия Анкары могут осложнить ситуацию.
«Мы призываем международное сообщество, в том числе Россию, Великобританию, Францию и США приложить необходимые усилия, чтобы положить конец сложившейся ситуации», — отмечается в заявлении.
Как передавало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. В ходе первого дня наступления турецкие войска атаковали 181 объект на северо-востоке. Операция продолжается, несмотря на осуждение со стороны США.