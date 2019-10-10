10 октября 2019 | Время чтения 5 мин

В основе азербайджано-грузинских отношений лежат совместные экономические интересы и проекты транспортировки в Турцию и далее в Европу нефти и газа. Но после прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» контактам Азербайджана и Грузии перестало хватать динамизма, поэтому есть потребность в активизации системы коммуникаций между Баку и Тбилиси.

Мира Гасанова, , 08:22 — REGNUM



В Азербайджане с официальным визитом находится новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария, назначенный на должность всего месяц назад. Это первый его зарубежный визит в качестве главы правительства страны. После Баку грузинский премьер отправится в Ереван и далее в Анкару. Некоторые грузинские издания утверждают, что Гахария в ноябре собирается в Москву и планирует встречи в Кремле. Именно этому якобы была посвящена первая после войны 2008 года встреча глав МИД Грузии и России в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН. Однако, как сообщает Rustavi2, сам Гахария и МИД Грузии опровергли информацию. «Я не подтверждаю», — коротко прокомментировал Гахария.

И президент Грузии Саломе Зурабишвили первый региональный визит после избрания совершила именно в Азербайджан, побывав до того в Европе, в частности в Брюсселе, Берлине, Париже и Прибалтике, чем подтвердила приверженность своей страны европейской политике. В Азербайджане она наряду с официальными переговорами провела встречи с представителями бизнес-сектора, обучающимися в Баку грузинскими студентами, посетила регионы Гах, Балакен и Закатала, где проживают этнические грузины. Визит Зурабишвили проходил на фоне сложной ситуации, обусловленной установкой в селе Бугашени Ахалкалакского района Грузии памятника участнику карабахской войны Михаилу Авагяну, в церемонии открытия которого принимали участие официальные лица грузинского государства — посол Армении в Грузии и депутаты грузинского парламента армянской национальности, а также событий вокруг спорной территории, на которой расположен монастырский комплекс Давид Гареджи.

Несмотря на то, что в основе азербайджано-грузинских отношений лежат совместные экономические интересы и проекты транспортировки в Турцию и далее в Европу нефти и газа, после прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» контактам Азербайджана и Грузии не хватает динамизма. Поэтому есть потребность в активизации системы коммуникаций между Баку и Тбилиси. Ведь по большому счету, Тбилиси и Баку являются стратегическими партнерами независимо от того, кто находится у власти в Грузии. Совместные масштабные энергетические и коммуникационные проекты затрагивают интересы многих мировых игроков. Кроме того, с учетом новых геополитических реалий в регионе, внешних вызовов, угрожающих стабильности Южного Кавказа, появляется необходимость в активизации отношений и выводе их на новый уровень, поскольку «назад уже невозможно», как считает грузинский политолог Гела Васадзе.

Подтверждением этого стали слова самого Гахария на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Первый визит в ранге премьер-министра в Азербайджан не является случайностью, поскольку я уверен, что этим визитом мы еще раз докажем нашим друзьям и врагам, что между Грузией и Азербайджаном не существует проблем, которые невозможно по-братски, дружественно решить», — заявил Гахария. По его словам, Азербайджан и Грузия являются «близкими друзьями и партнерами» и это партнерство действительно вышло за рамки регионального значения и стало темой международного уровня, особенно в экономическом измерении, в сферах энергоносителей, транспорта, торговли. Алиев в свою очередь выразил удовлетворение, что Гахария свой первый зарубежный визит совершил в Баку, что свидетельствует «о дружбе и партнерстве» между соседними странами. «Я рад, что наши экономические отношения успешно развиваются и Азербайджан является одним из первых по величине инвесторов для Грузии. Существующее между нашими странами сотрудничество, особенно в сферах нефти, газа, транспорта, вышли за рамки регионального и поднялась на международный уровень», — отметил президент.

На встрече внимание было уделено основным направлениям стратегического партнерства, в том числе проектам регионального значения, в которых участвуют Грузия и Азербайджан. Не исключено, что была обсуждена ситуация и вокруг монастырского комплекса, тем более что за день до визита глава Грузинской православной церкви Илия II обратился к премьеру с просьбой урегулировать вопросы, связанные с Давид Гареджи. При этом патриарх обвинил Баку в «фактическом присвоении» монастырей Удабно и Чичхитура, входящих в комплекс Давид Гареджи, по причине чего, по его словам, «паломники, туристы и духовные лица» якобы «лишились доступа к этим объектам». Между тем, известно, что работа по делимитации и демаркации азербайджано-грузинской границы, которая была прервана на несколько лет, возобновилась с апреля 2019 года, специальная двусторонняя комиссия прорабатывает вопросы определения спорных участков границы, и очередное ее заседание состоится уже в ближайшее время в Тбилиси.

В Баку грузинский премьер провел ряд встреч, в том числе и с новым премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, в ходе которых были обсуждены двусторонние грузино-азербайджанские отношения и перспективы их дальнейшего углубления. Говорить новым премьерам было о чем, ведь Баку является третьим по величине торговым партнером Тбилиси. Внешнеторговый оборот между странами только за восемь месяцев 2019 года составил более 682,5 миллиона долларов, что составляет 8,4% от общего торгового оборота Грузии, рост торговли составил 1,8%. Грузия и Азербайджан участвуют в проектах стратегического значения для всего региона. Это железная дорога Баку — Тбилиси — Карс протяженностью 826 километров; нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, действующий с 2006 года и предназначенный для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря; система трубопроводов «Южный газовый коридор», по которой предусматриваются поставки азербайджанского газа, добытого в рамках Фазы-2 проекта разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз», в Турцию и страны Европейского союза.

Азербайджан и Грузия будут сотрудничать, а не конкурировать и в сфере туризма. Об этом было заявлено в ходе встречи председателя Государственного агентства туризма АР Фуада Нагиева и руководителя Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в Тбилиси. Чиновники туристической сферы обсудили совместные проекты, организацию совместных туров, был отмечен рост визитеров из Азербайджана в туристическом потоке в Грузию. Так, с января по август Грузию посетили более 1 миллиона туристов из Азербайджана, что составляет 16% от общего количества иностранцев, рост составил 6,8%. Руководству двух соседних стран, стратегических партнеров, конечно, было что обсудить. Совместные нефтегазовые и транспортные проекты вышли уже за рамки двустороннего формата и представляют глобальное значение.

Их успешная реализация обуславливает необходимость достижения взаимопонимания и урегулирования всех проблемных вопросов, приверженность чему была продемонстрировано в ходе визита грузинского премьера в Баку с обеих сторон.