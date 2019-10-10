Цхинвал, , 08:20 — REGNUM 9 октября МИД Южной Осетии опубликовал официальное заявление, в котором осудил политику Грузии в отношении республики. Как отмечается в документе, Тбилиси ведет активную провокационную деятельность, которая осуществляется при молчаливом попустительстве европейских наблюдателей.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Грузия продолжает антироссийскую кампанию, заявляя о «российской оккупации» и «оккупационном режиме». Такие заявления, считают в МИД, являются выдумкой «самих грузинских агрессоров и их западных покровителей». Под прикрытием обвинений России Тбилиси осуществляет «план ползучей оккупации осетинских территорий с использованием финансовых средств западных доноров для прямого и тотального подкупа населения Южной Осетии».

Между тем, заявляют в Цхинвале, единственной угрозой безопасности на всем Южном Кавказе является Грузия. Обращаясь к международному сообществу, МИД призвал убедить Тбилиси в том, что «единственно верный путь — это отказ от притязаний на чужие территории, признание существующих реалий, подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы».

Напомним, 9 октября прошел очередной раунд Женевский дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Сторонам не удалось прийти к согласию. Югоосетинская сторона требовала снятия незаконного грузинского блокпоста, поставленного в конце августа вблизи села Уиста (Цнелис) Южной Осетии.