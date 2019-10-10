Сеул, , 08:24 — REGNUM 11 октября в Женеве пройдет первый раунд переговоров Японии и Южной Кореи относительно обращения Сеула во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, на данных переговорах южнокорейскую сторону представит начальник управления Чон Хэ Кван.

Напомним, что в сентябре правительство Южной Кореи подало жалобу в ВТО по поводу введения Японией экспортных ограничений. В частности, южнокорейская сторона настаивает, что экспортные ограничения со стороны Японии нарушают соглашение о торговле и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (GATT).

По правилам ВТО, стороны должны начать переговоры по решению конфликта в течение 30 дней. Если спустя 60 дней после подачи жалобы достичь договоренности не удасться, орган по урегулированию споров ВТО создаст комиссию для изучения данного дела.

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