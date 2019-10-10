Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Экс-посол США в Киеве Мари Йованович, видимо, будет давать показания в Палате представителей Конгресса 11 октября, невзирая на отказ администрации президента США Дональда Трампа сотрудничать с демократами в расследовании дела об импичменте, сообщает 10 октября газета The Washington Post.

Однако пока неизвестно, воспрепятствует ли Госдепартамент допросу Йованович, как он проделал в случае с послом при ЕС Гордоном Сондландом.

Также неясно, как отреагирует на запрет сама Йованович. На сегодняшний день из сотрудников Белого дома перед Конгрессом по теме телефонного разговора Трампа с украинским его коллегой давал показания лишь бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Демократы в Конгрессе желают задать Йованович вопросы о её контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, самим президентом США и другими фигурантами расследования. Госпожа посол отбыла с Украины на родину в мае, что на два месяца ранее запланированного срока.

Недавно в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленскогов июле 2019 года.

Инициаторы расследования утверждают, что президент США оказывал давление на украинского коллегу и добивался от него начала расследования возможной криминальной деятельности сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США.