Париж, , 08:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал увеличить финансовые обязательства государства в борьбе со СПИДом, сообщает Le Figaro.

«Мы увеличим наши финансовые обязательства в борьбе со СПИДом», — заявил Эммануэль Макрон на конференции фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 9 октября.

«Мы не только продолжим быть крупным донором, но и увеличим нашу приверженность в борьбе со СПИДом», — заверил президент, добавив, что Франция «останется вторым по величине донором» в рамках исследования этой болезни.

Эммануэль Макрон не уточнил, насколько увеличится вклад Франции в борьбу со СПИДом.

Известно, что Франция не увеличила свой взнос с 2010 года и выделила 4,6 млрд евро с 2002 года.

«Если нам удастся собрать 14 млрд долларов, то в ближайшие три года это 16 млн жизней, которые можно спасти», — отметил президент, напомнив о целях этой конференции.

Пятнадцать стран-доноров уже объявили о своем взносе, обеспечив три четверти целевого объема.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией унес жизни 32 млн человек с момента его создания в 2002 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Конференция фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией пройдет в Лионе