Париж, 10 октября 2019, 08:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал увеличить финансовые обязательства государства в борьбе со СПИДом, сообщает Le Figaro.
«Мы увеличим наши финансовые обязательства в борьбе со СПИДом», — заявил Эммануэль Макрон на конференции фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 9 октября.
«Мы не только продолжим быть крупным донором, но и увеличим нашу приверженность в борьбе со СПИДом», — заверил президент, добавив, что Франция «останется вторым по величине донором» в рамках исследования этой болезни.
Эммануэль Макрон не уточнил, насколько увеличится вклад Франции в борьбу со СПИДом.
Известно, что Франция не увеличила свой взнос с 2010 года и выделила 4,6 млрд евро с 2002 года.
«Если нам удастся собрать 14 млрд долларов, то в ближайшие три года это 16 млн жизней, которые можно спасти», — отметил президент, напомнив о целях этой конференции.
Пятнадцать стран-доноров уже объявили о своем взносе, обеспечив три четверти целевого объема.
Как сообщало ИА REGNUM, фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией унес жизни 32 млн человек с момента его создания в 2002 году.
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