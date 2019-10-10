10 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Потребители по всему миру до сих пор неохотно покупают электромобили, но в конечном итоге наступит переломный момент, когда появится достаточное количество зарядных станций, а водители поймут, что автомобиль, работающий на ископаемом топливе, нельзя перепродать. Что нас ждёт, когда всё это станет реальностью?

Максим Исаев, , 08:58 — REGNUM По мере того, как уровень моря поднимается, а по всему миру протесты против изменения климата становятся все настойчивее, владельцы электромобилей, возможно, считают, что делают всё возможное для того, чтобы предотвратить кризис глобального потепления. Если это действительно так, то они несколько заблуждаются. Электромобили в настоящее время составляют менее 0,5% от глобального числа автомобилей. Но скоро всё может измениться. Многие страны, включая Францию, Канаду, Великобританию и Норвегию, установили целевые даты, по достижении которых будет прекращена продажа бензиновых или дизельных автомобилей в период между 2025 и 2040 годами. При этом крупные производители автомобилей стремятся занять доминирующую позицию на новом, прибыльном рынке электромобилей, пишет Джонатан Горналл в статье для издания Syndication Bureau.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Global Times: двойные стандарты Запада толкают Ирак в пропасть насилия

Потребители по всему миру до сих пор неохотно покупают электромобили, но в конечном итоге наступит переломный момент, когда появится достаточное количество зарядных станций, а водители поймут, что автомобиль, работающий на ископаемом топливе, нельзя перепродать. Что нас ждёт, когда всё это станет реальностью? Электромобили спасут нас или, наоборот, уничтожат нас? Это будет зависеть от того, какой тип энергии мы задействуем для зарядки батарей электромобилей.

Зарядка электромобиля Ildar Sagdejev

В 2017 году в Великобритании объявили о том, что продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей будет запрещена после 2040 года. Эта новость не обрадовала национальных поставщиков электроэнергии. При ежедневной зарядке 9 млн автомобилей максимальный текущий спрос на электроэнергию может увеличиться на 50%, что существенно превышает имеющиеся мощности. Вопрос заключается в следующем: откуда мы возьмём дополнительную электроэнергию, необходимую для зарядки электромобилей?

Если мы будем использовать возобновляемые источники энергии, тогда всё отлично. Некоторые страны уже постепенно увеличивают долю возобновляемых источников энергии в своей структуре энергопотребления. Но общая глобальная картина выглядит совсем иначе.

Согласно статистическому обзору мировой энергетики, проведенному нефтяной компанией BP в 2019 году, вклад солнечной и ветровой энергетики в мировое производство электроэнергии в 2018 году составил всего 9,3%. Уголь по-прежнему занимает лидирующие 38%, а его потребление продолжает увеличиваться, главным образом в быстро растущих экономиках Индии и Китая. И это несмотря на то, что в 2018 году использование возобновляемых источников энергии в обеих этих странах увеличилось на 25%, что, как предупреждает ВР, недостаточно для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Внезапный рост производства и использования электромобилей только усугубит существующую ситуацию.

В других странах природный газ начинает играть всё более важную роль в производстве электроэнергии. На Ближнем Востоке около 73% электроэнергии получают благодаря природному газу. В Саудовской Аравии соотношение газа к нефти составляет 60:40, в то время как Объединённые Арабские Эмираты почти полностью зависят от природного газа.

Газовая электростанция Mscalora

Вот факт, который вы не прочитаете ни в одной из глянцевых брошюр об электромобилях: в странах, которые используют природный газ для производства электроэнергии, внезапное и резкое увеличение использования электромобилей может привести к необратимой экологической катастрофе. Мы не сделаем мир чище, просто воздух станут загрязнять не выхлопные трубы автомобилей, а трубы электростанций.

Природный газ имеет некоторые преимущества перед нефтью и углём. По данным Национальной лаборатории энергетических технологий США, при сжигании на самых эффективных и современных электростанциях газ выделяет на 50−60% меньше углекислого газа, чем сопоставимая по мощности угольная электростанция.

Но в Союзе заинтересованных учёных считают, что выбросы углекислого газа — это только часть проблемы. При добыче и транспортировке природного газа выделяется значительное количество метана — компонента природного газа, который нагревает планету в 86 раз более интенсивно, чем углекислый газ. Короче говоря, нет уверенности в том, что природный газ выделяет меньше парниковых газов, чем уголь и нефть, поэтому массовое внедрение электромобиля может привести к серьёзным последствиям.

Сингапур является тому примером. 1 октября 2019 года в сингапурской компании Blue SG объявили о создании 1 тыс. зарядных станций для электромобилей. На улицах Сингапура ездят уже около 530 электромобилей Bluecar. Компания Blue SG уже наполовину выполнила своё обязательство перед сингапурским правительством: к 2020 году установить 2 тыс. зарядных станций и довести количество электромобилей на улицах Сингапура до 1 тыс. штук. Проблема заключается в том, что 95% электроэнергии Сингапура вырабатывается с использованием природного газа и островное государство будет всё больше полагаться на природный газ по мере роста спроса на электромобили. Как и в остальном мире, использование возобновляемых источников энергии в Сингапуре продолжает расширяться, но не настолько быстро, чтобы удовлетворить внезапно увеличившийся спрос на электроэнергию.

Электромобили Bluecar на зарядке. Париж Mike Peel

Читайте также: Washington Post: у Конгресса есть ключ к секретам Трампа

Ядерная энергетика является одной из очевидных альтернатив, но строительство атомных электростанций является чрезвычайно дорогостоящим и трудоёмким. Например, ОАЭ потребовалось более 10 лет, чтобы построить четыре атомных генератора. К тому моменту, когда их подключат к национальной электросети в течение следующих нескольких лет, спрос на электроэнергию в ОАЭ уже превысит их мощность, и это помимо дополнительного спроса на электроэнергию, связанного с ростом количества электромобилей. Добавьте электромобили к спросу на электроэнергию и вы получите резкое увеличение выбросов от сжигания природного газа.

Это может показаться нелогичным, но до тех пор, пока страны не станут получать большую часть своей электроэнергии за счёт солнечной, ветровой, атомной или гидроэнергетики, электромобили будут причинять планете столько же вреда, как и автомобили с бензиновым или дизельным двигателем.