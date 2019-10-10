Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Слухи о деглобализации слишком преувеличены, заявили профессор Флоридского международного университета (ФМУ) Джерри Хаар и сотрудник Школы бизнеса им. Роберта Эммета МакДоно Рикардо Эрнст в статье для издания The Hill.

«Общепринято считать, что мировая экономика переживает период спада. Всемирная торговая организация (ВТО) снизила свой прогноз роста торговли на 2019 и 2020 года. Ожидается, что мировая торговля товарами в 2019 году вырастет всего на 1,2% — это меньше половины от того, что прогнозировали в апреле. Согласно данным Института управления поставками (ISM), производственный индекс упал до 47,8 в сентябре — это самый низкий уровень с июня 2009 года. Если производственный индекс опускается ниже 50, то это означает спад и увеличение затрат для бизнеса и потребителей», — заявили эксперты.

По словам Хаара и Эрнста, ни один из приведённых выше показателей не указывают на тенденцию к деглобализации.

«Очевидно, что после мирового экономического кризиса 2008 года количество торговых операций сократилось с 61% до 58%, а доля промежуточных товаров сократилась с 19% до 17%, но это снижение нельзя назвать существенным… Мы стали свидетелями деглобализации? Нет», — говорится в статье.

Эксперты добавили, что возможны задержки и перебои в мировой торговле, потоках инвестиций, финансов и миграции человеческого капитала, но процесс глобализации, начиная с развития торговых связей между Шумером и Индской цивилизацией в третьем тысячелетии до нашей эры, продолжит развиваться.

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