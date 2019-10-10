Москва, , 07:49 — REGNUM Из данных, которые были переданы Российским антидопинговым агентством в Монреаль (Канада), оказалась удалена существенная часть файлов, заявил глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью «Советскому спорту».

Ганус «И речь идёт не о знаках препинания или другой мелкой правке. Там полностью удалена часть файлов. Их счёт идёт на тысячи».

На вопрос о том, кто мог такое сделать, учитывая, что лаборатория была опечатана следователями, глава агентства ответил: хранящиеся в московской лаборатории пробы — не её собственность. Данные принадлежат РУСАДА, Международному олимпийскому комитету, международным федерациям.

Ганус «И они имеют право на доступ к своим пробам. Кроме того, согласно всемирному антидопинговому кодексу, WADA может проводить дополнительную перепроверку проб из лабораторий по всему миру. Хотя, когда мы опечатали московскую, то фактически лишили WADA этого права. Считайте, бросили вызов международной антидопинговой системе».

Глава РУСАДА отметил, что остаётся «вопрос к контролю» над опечатанными данными в московской лаборатории. Контроль осуществлялся Следственным комитетом. Хотя, отметил Ганус, «манипуляции с базой данных не нужны» следователям.

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Напомним, WADA заявило, что выявило вмешательства в базу данных, которая была передана ей РУСАДА в рамках антидопингового расследования. Как пояснил Ганус, WADA утверждает, что изменения в базе проводились намеренно.

И известно, что это произошло в конце прошлого — начале текущего года — непосредственно перед передачей данных всемирному антидопинговому агентству.

Ганус «А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют?!»

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