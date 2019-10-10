Москва, 10 октября 2019, 07:49 — REGNUM Из данных, которые были переданы Российским антидопинговым агентством в Монреаль (Канада), оказалась удалена существенная часть файлов, заявил глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью «Советскому спорту».
На вопрос о том, кто мог такое сделать, учитывая, что лаборатория была опечатана следователями, глава агентства ответил: хранящиеся в московской лаборатории пробы — не её собственность. Данные принадлежат РУСАДА, Международному олимпийскому комитету, международным федерациям.
Глава РУСАДА отметил, что остаётся «вопрос к контролю» над опечатанными данными в московской лаборатории. Контроль осуществлялся Следственным комитетом. Хотя, отметил Ганус, «манипуляции с базой данных не нужны» следователям.
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Напомним, WADA заявило, что выявило вмешательства в базу данных, которая была передана ей РУСАДА в рамках антидопингового расследования. Как пояснил Ганус, WADA утверждает, что изменения в базе проводились намеренно.
И известно, что это произошло в конце прошлого — начале текущего года — непосредственно перед передачей данных всемирному антидопинговому агентству.
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