Пекин, , 07:46 — REGNUM Председатель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу призвал граждан Китая и России всех сфер жизни совместно внести новый вклад в развитие двусторонних отношений в новую эпоху, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Выступая на приеме по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и заседании Общества китайско-российской дружбы в Доме народных собраний в Пекине, Ли отметил, что за прошедшие десятилетия между двумя странами установились дружественные отношения, которые стали примером для других стран. Ли также заявил, что эта дружба осуществила огромный вклад обеспечения мира и стабильности в регионе.

Посол России в Китае Андрей Денисов, в свою очередь, заметил, что Россия готова сотрудничать с Китаем и воспользоваться этой круглой датой как возможностью для новых двусторонних достижений.

Напомним, что 2 октября 1949 года СССР первым из всех стран мира признал новое китайское государство Китайскую Народную Республику, буквально на следующий день после ее учреждения.