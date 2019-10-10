Ульяновск, , 07:41 — REGNUM Воины Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск вернулись из Республики Индонезия, где участвовали в международных учениях экспертной рабочей группы по миротворчеству стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров СМОА-плюс, сообщает Министерство обороны РФ.

В учениях принимали участие солдаты и офицеры 18 стран (Австралии, Индии, КНР, Южная Корея и других).

Россию представляло Ульяновское десантно-штурмовое соединение, бойцы которого освоили курс языковой подготовки на базе лингвистического центра Минобороны России при Военном университете, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и отделения лингвистического обеспечения Ульяновского соединения ВДВ.

Государства-участники прислали на учения сводные подразделения и военных наблюдателей.

Сценарий предполагал действия в государстве, охваченном внутренним конфликтом, и включал в себя имитацию продолжающихся столкновений.

Военнослужащие отрабатывали действия миротворческого континента на пространстве конфликта: защиту гражданского населения, обеспечение политического урегулирования, поддержание мира.

Российские десантники в составе сводной группы отработали все элементы учений, а именно: действия миротворцев по урегулированию инцидентов при минной опасности, работу при выявлении незаконных КПП, оказание первой медицинской помощи в различных обстоятельствах, досмотр транспортных средств, организацию переговоров между противоборствующими сторонами. Обязательным условием было соблюдение устава ООН.

При действиях в составе интернационального контингента российские десантники продемонстрировали отличную подготовку и знания в области миротворческих операций.