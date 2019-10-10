10 Октября
11:46
В соответствии с законодательством о долевом строительстве с 1 июля 2019 года привлечение денежных средств участников долевого строительства возможно только с использованием счетов эскроу, за исключением проектов строительства жилья, соответствующих критериям, установленным Правительством. Переход строительной отрасли к проектному финансированию будет способствовать созданию необходимых условий для её устойчивого развития, а также позволит минимизировать риски граждан — участников долевого строительства, вкладывающих свои денежные средства в строительство жилья.