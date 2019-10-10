Премьер-министр Дмитрий Медведев 10 октября проводит заседание правительства РФ. В повестку дня включено 14 вопросов. В частности, участники заседания обсудят переход на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу, проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей», предоставление в 2019 году из федерального бюджета бюджету Магаданской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставление в 2019 году из федерального бюджета бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.