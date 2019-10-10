Киев, 10 октября 2019, 07:00 — REGNUM Бывший украинский президент Пётр Порошенко участвует в расшатывании власти, так как проиграл страну, заявила экс-депутат Рады Надежда Савченко на телеканале NewsOne.
Она привела в пример ситуацию, когда за порванный портрет Порошенко сажали в решётку.
Савченко отметила, что участники протестов на Украине на самом деле думают не об украинском народе. Просто им так проще набрать политические очки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко заявил о своей поддержке протестов в Киеве в связи с подписанием «формулы Штайнмайера».
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