Киев, , 07:00 — REGNUM Бывший украинский президент Пётр Порошенко участвует в расшатывании власти, так как проиграл страну, заявила экс-депутат Рады Надежда Савченко на телеканале NewsOne.

Савченко «Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил «формулу Штайнмайера». И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны».

Она привела в пример ситуацию, когда за порванный портрет Порошенко сажали в решётку.

Савченко «Вокруг одни террористы и сепаратисты. Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы».

Савченко отметила, что участники протестов на Украине на самом деле думают не об украинском народе. Просто им так проще набрать политические очки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко заявил о своей поддержке протестов в Киеве в связи с подписанием «формулы Штайнмайера».

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