Оренбург, , 06:41 — REGNUM Все комитеты Заксобрания Оренбургской области согласовали назначение кандидатуры Сергея Балыкина на пост первого вице-губернатора и рекомендовали депутатскому корпусу поддержать это решение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, опубликованному на портале регионального парламента, глава региона Денис Паслер внес кандидатуру Балыкина на рассмотрение в Заксобрании 2 октября. Свое решение депутатский корпус вынесет на пленарном заседании 16 октября. Однако уже ясно, что поддержка Сергею Балыкину обеспечена — от всех комитетов получено одобрение.

Напомним, что сейчас Сергей Былыкин является и.о. первого вице-губернатора. На этом посту он работает с 2013 года. После губернаторских выборов, которые прошли в Оренбуржье в сентябре 2019 года, новый глава формирует свою команду. Ключевые посты в ряде министерств заняли чиновники из Екатеринбурга. Должность первого вице-губернатора Паслер пожелал сохранить за оренбуржцем.

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