Дамаск, , 06:02 — REGNUM У курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) отсутствует тяжелое вооружение для борьбы с турецкой военной техникой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в YPG.

Курдские бойцы Kurdishstruggle

«Самое тяжелое вооружение, которое мы получили от США — это снаряды для минометов. У нас ни ракет, ни зенитного оружия, ни танков», — заявил источник.

По его словам, Соединенные Штаты постоянно консультировались с Турцией на тему типа вооружений, которые Вашингтон намерен поставлять YPG.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие войска продолжают продвигаться к востоку от Евфрата по территории северо-востока Сирии в ходе военной операции «Источник мира». Военная операция началась 9 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Войска Турции продолжают продвигаться на севере Сирии