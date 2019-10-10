Киев, , 05:14 — REGNUM О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.

«Обсуждались вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивания самолёта рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», — говорится в сообщении.

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Напомним, крушение Boeing 777, в результате которого погибли 298 человек, произошло 17 июля 2014 г. Расследование до сих пор не завершено.

На минувшей неделе голландский парламент предложил расследовать роль Киева в крушении лайнера, в связи с тем, что Украина, которая ведёт боевые действия с ДНР и ЛНР, не закрыла небо для полётов.

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