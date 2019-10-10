Токио, , 04:43 — REGNUM Россия и КНДР рассматривают возможность визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в конце месяца, сообщает 10 октября японский телеканал NHK.

Сергей Шойгу Mil.ru

Планируется, что в ходе визита глава оборонного ведомства РФ встретится с министром Народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем. Министры предполагают обсудить сотрудничество в военной сфере и обстановку на Корейском полуострове в контексте американо-корейских переговоров по денуклеаризации.

Телеканал сообщает, что перед поездкой в КНДР Шойгу также посетит Китайскую Народную Республику.

Министры обороны России и Северной Кореи уже встречались в апреле этого года во время Московской международной конференции по безопасности.