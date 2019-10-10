Москва, , 03:45 — REGNUM Переговоры спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и советника президента Республики Конго по международной стратегии Франсуазу Жоли прошли в Москве 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Встреча проходила в преддверии участия президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в саммите Россия-Африка, открывающемся в Сочи 24 октября.

Дипломатами обсуждалась реализация в Конго энергетических и инфраструктурных проектов российских компаний, другие вопросы развития «традиционно дружественных двусторонних отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый в истории саммит Россия — Африка состоится в Сочи в октябре 2019 года. В саммите примут участие главы государств и правительств почти всех стран Африки.

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