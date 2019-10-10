Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Военнослужащие США взяли под охрану двух высокопоставленных боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вывезли за пределы Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

Сообщается, что эти два террориста ранее были захвачены в Сирии и содержались под охраной курдов. Однако с началом турецкой военной операции Соединенные Штаты решили взять под охрану боевиков и увезти их в «безопасное место». Куда же были вывезены боевики, источник сообщить отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Центр координации и военных операций курдских «Сирийских демократических сил» заявил об авиаударах Турции по тюрьме, в которой содержались боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению курдов, Турция таким образом подрывает все успехи, достигнутые в борьбе против террористов.

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