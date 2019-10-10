Вашингтон, , 02:40 — REGNUM О планах прекратить участие в войнах на Ближнем Востоке заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп «Мы выходим из бесконечных войн. Мы должны сделать это».

Лидер Штатов заявил, что сейчас американцы перемещают «наиболее опасных» членов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взятых в плен, туда, откуда им не убежать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Вашингтон пытается уладить ситуацию в Сирии, ведя переговоры и с Анкарой, начавшей операцию «Источник мира» на северо-востоке страны, и с курдами.

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