Анкара, , 01:58 — REGNUM Турция имеет право проводить военную операцию «Источник мира» в Сирии благодаря межправительственному соглашению, подписанному в Адане в 1998 году, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Согласно этому договору, если власти Сирии не принимают меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — заявил он.

Эрдоган также отметил, что Турция также вправе использовать сирийское воздушное пространство, которое «не принадлежит США». Он подчеркнул, что военное присутствие Соединенных Штатов в регионе никак не регламентировано международными соглашениями, а также договоренностями с властями Сирии.

Несмотря на разногласия с США, Эрдоган все же выразил надежду, что сможет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом 13 ноября в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент США Дональд Трамп пообещал ответить Турции за атаку на курдов в Сирии не только санкциями, но и разрушением турецкой экономики. Он подчеркнул, что Эрдоган серьезно поплатится, если начнутся убийства курдов на северо-востоке Сирии.

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