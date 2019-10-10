Анкара, 10 октября 2019, 01:58 — REGNUM Турция имеет право проводить военную операцию «Источник мира» в Сирии благодаря межправительственному соглашению, подписанному в Адане в 1998 году, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Tccb.gov.tr

«Согласно этому договору, если власти Сирии не принимают меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — заявил он.

Эрдоган также отметил, что Турция также вправе использовать сирийское воздушное пространство, которое «не принадлежит США». Он подчеркнул, что военное присутствие Соединенных Штатов в регионе никак не регламентировано международными соглашениями, а также договоренностями с властями Сирии.

Несмотря на разногласия с США, Эрдоган все же выразил надежду, что сможет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом 13 ноября в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент США Дональд Трамп пообещал ответить Турции за атаку на курдов в Сирии не только санкциями, но и разрушением турецкой экономики. Он подчеркнул, что Эрдоган серьезно поплатится, если начнутся убийства курдов на северо-востоке Сирии.

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