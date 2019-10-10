Каир, , 01:59 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Ирака Бархам Салех 9 октября в телефонном разговоре пришли к соглашению по противодействию политики Турции в Сирии, сообщает газета Al-Ahram.

Как сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады, президенты обсудили своё видение положения дел в регионе в свете последних событий в Сирии. Действия Турции были названы им «агрессией» по отношению к суверенитету Сирии.

Рады назвал действия Анкары «серьёзной угрозой для международного мира и безопасности». По его мнению, они лишь усугубляют тяжёлую ситуацию в регионе и влияют разрушительно на территориальную целостность Сирии, региональную безопасность, политическое урегулирование.

Каир и Багдад планируют продолжить двусторонние консультации для поддержки усилий арабов в противодействии агрессивным планам Турции и сохранения целостности и единства Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: на севере Сирии подожжено несколько нефтяных месторождений