Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Белый дом станет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента в случае, если будет иметь с законодателями права, заявил 9 октября президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов.

Трамп заявил, что президентская администрация будет сотрудничать в случае, если «они дадут нам права». Он осудил практику законодателей-демократов, когда они «голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять».

Американский президент назвал такую ситуацию очень несправедливой.

На вопрос, будет ли Белый дом сотрудничать с демократами, в том случае, если они будут основываться на соблюдении правил предыдущих импичментов, Трамп ответил:

«Если правила будут честными».

Недавно в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в июле 2019 года.

Инициаторы расследования утверждают, что президент США оказывал давление на украинского коллегу и добивался от него начала расследования возможной криминальной деятельности сына политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США.

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