Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Соединенные Штаты получают миллиарды долларов от действия пошлин на импорт товаров из Китая, заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.

«Китай теряет триллионы долларов, а мы — получаем. У нас хорошие шансы заключить сделку», — заявил он.

Трамп добавил, что Пекин больше заинтересован в заключении торгового соглашения, нежели Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент США Дональд Трамп призвал китайские власти к гуманному решению ситуации в Гонконге, чтобы не навредить грядущим американо-китайским переговорам по торговле. По его словам, если «произойдет что-то плохое», это негативно отразится на ходе торговых консультаций.

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