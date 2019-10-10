Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грум предложили ввести санкции по отношению к американским активам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также других турецких официальных лиц и ведомств в ответ на проведение Турцией операции на северо-востоке Сирии. Основное содержание законопроекта Ван Холлен опубликовал 9 октября у себя в Twitter.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван Холлен (сенатор-демократ от штата Мэриленд) и республиканка Грум, представляющая штат Южная Каролина, помимо Эрдогана, предлагают ввести санкции против вице-президента Турции, главы министерства обороны, турецкого МИД, минфина, минторга и министерства энергетики Турецкой Республики.

Также законопроект предполагает ввод визовых ограничений для руководителей Турции и дополнительные санкции в отношении Анкары, связанные с покупкой российских С-400.

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