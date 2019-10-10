Каир, , 00:09 — REGNUM Лига арабских государств (ЛАГ) назначила экстренное заседание в связи с началом турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.

Турецкие солдаты U.S. Army

По сообщению представителя ЛАГ Хоссама Заки, встреча министров иностранных дел стран ЛАГ состоится в субботу 12 октября в Каире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 октября стало известно о предстоящем 10 октября экстренном заседании Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии.

Читайте также: Совет Безопасности ООН назначил заседание по ситуации на севере Сирии