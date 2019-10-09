Анкара, , 23:56 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры на фоне начавшейся турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

Содержание телефонных переговоров пока неизвестно.

«Наш министр провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео», — цитирует агентство РИА Новости неназванного сотрудника МИД Турции.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. Вечером того же дня Минобороны Турции сообщило о начале сухопутного вторжения.

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