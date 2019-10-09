Ереван, , 23:52 — REGNUM Список бенефициаров Фонда страхования военнослужащих продолжает расширяться. Сегодня, 9 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что с 1 января 2020 года фонд начнет оказывать помощь семьям военнослужащих, погибших при защите Отечества в период с 1 января 1998 года включительно и позже, а также пострадавшим в этот период военнослужащим.

Парламент Армении в декабре 2016 года принял поправки к законопроекту «О компенсации нанесенного жизни и здоровью военнослужащих ущерба в ходе военных действий» и ряд сопутствующих законов, предусматривающих создание Фонда компенсаций для семей погибших военнослужащих и раненых солдат. Фонд пополняется за счет ежемесячного отчисления 1 тысячи драмов с каждого работающего физического лица. Сначала фонд выплачивал компенсации только за инциденты, имевшие место, начиная с 1 января 2017 года включительно.

За прошедший год решениями Совета попечителей фонда список бенефициаров дважды был расширен: сначала в него были включены военнослужащие, которые погибли во время несения боевой службы или получили инвалидность в период 2015—2016 гг., а затем с 1 апреля этого года — в период 2008—2014 гг.

Согласно закону, фонд выплачивает ежемесячно примерно $500 в течение 20 лет семьям погибших военнослужащих, а также единовременно около $20 тыс.