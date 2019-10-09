Москва, , 23:43 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года в стране подверглась разного рода дезинформации и клевете, но большая часть нарушений в Единый день голосования 8 сентября не подтвердилась. Об этом Памфилова сказала сегодня, 9 октября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Памфилова рассказала президенту о результатах ряда социологических исследований, которые показывают, что более половины опрошенных считают, что выборы прошли честно. Также более половины опрошенных считают, что результаты выборов их удовлетворяют.

«Это все несмотря на то, что были такие попытки серьезные наших недоброжелателей ‑ и внешних, и внутренних — утопить эти выборы в волне дезинформации, клеветы, разного рода провокаций», — подчеркнула глава ЦИК.

Она подчеркнула, что избирательные комиссии научились все это выявлять и в совместной работе с наблюдателями — пресекать, ставя на место тех, кто занимается фабрикацией этих якобы «фальсификаций».

Памфилова пояснила президенту, что работники комиссий тщательно проверяют всех сообщения в интернете и в средствах массовой информации, а также сообщения всяческих НКО с их «разного рода картах нарушений». К примеру, в эту кампанию поступило более 2 тыс. заявлений о нарушениях, и менее 14% от них подтвердились — все остальное не соответствует действительности.

Реальные нарушения последовательно выявляются и пресекаются, заверила президента Памфилова.