Иркутск, , 22:54 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (избран губернатором 27 сентября 2015 года во втором туре), член Президиума ЦК КПРФ, вынес на рассмотрение Законодательного собрания региона проект о внесении изменений в закон «О государственных должностях Иркутской области», сообщает сетевой ресурс IRK.RU.

Согласно документу, оклад главы региона поднимется на 44%.

Повышение коснется и других госслужащих — в законопроекте предложено индексировать их оклады в процентном соотношении в зависимости от роста оплаты труда губернатора.

В случае принятия поправок к закону в четвертом квартале дополнительно потребуется 32 миллиона рублей, подчеркивает IRK.RU.