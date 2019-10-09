Москва, , 22:17 — REGNUM Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уверен в том, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин не мог и реально не давал распоряжения, которое ему предписывают.

Владимир Шаманов Duma.gov.ru

«Суровикин уверенно командует видом вооруженных сил, является Героем России, и не надо, не разобравшись в ситуации, навешивать ярлыки. Сергей Владимирович — настоящий профессионал своего дела», — подчеркнул Владимир Шаманов, комментируя сообщения о том, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать из кабинетов цветы и картины.

Кроме того, он сообщил, что комитет Госдумы проверит сообщения о распоряжении, появившиеся в СМИ.

«Не мог Суровикин и реально не давал распоряжения, которое ему приписывают», — сказал Шаманов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 9 октября, в Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в его распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.

Читайте подробнее: В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС