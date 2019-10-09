Москва, 9 октября 2019, 22:17 — REGNUM Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уверен в том, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин не мог и реально не давал распоряжения, которое ему предписывают.
Кроме того, он сообщил, что комитет Госдумы проверит сообщения о распоряжении, появившиеся в СМИ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 9 октября, в Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в его распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
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