Берлин, , 22:17 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Донбассе и процесс мирного урегулирования. Об этом сообщает канцелярия германского канцлера.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский President.gov.ua

Напомним, что Зеленский упорно добивается проведения встречи «нормандской четверки» на высшем уровне, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным в присутствии лидеров Франции и Германии ситуацию в Донбассе.

По дипломатическим каналам стало известно, что российская сторона выдвинула ряд условий проведения такой встречи. Во-первых это подписание и имплементация Украиной так называемой «формулы Штайнмаера» — компромиссного вариант выполнения ряда положений Минских соглашений. Киев «формулу» подписал, однако сразу же начал выдвигать условия по её выполнению. Второе условие — разведение сил противоборствующих стороны в Донбассе. Это разведение было сегодня сорвана украинской стороной. Также речь шла о подготовке неких документов, которые должны быть подписаны на встрече «нормандской четверки».