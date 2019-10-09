9 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Исмаил Шабанов, , 22:12 — REGNUM

В Азербайджане на днях завершилась всеобщая перепись населения. Во время подсчета населения проводился и подсчет численности народов проживающих в этой стране. По информации полученной нами из ряда районов Азербайджана, где талыши составляют бесспорное большинство населения сотрудники Госкомстата, ведущие статистику населения допускали серьезные нарушения. И, конечно же, делали они это в соответствии с государственной политикой.

Талышский флаг

Во-первых в стране не была заблаговременно на должном уровне проведена кампания по освещению предстоящего подсчёта населения. Во-вторых, как и ожидалось, есть факты тотальной фальсификации численности талышей. Немало случаев, когда к жителям вообще никто не являлся, а в место них анкеты уже заполняются, в соответствии с распоряжениями вышестоящих инстанций. А когда сотрудники статистического комитета Азербайджана все же являлись по адресам, то во время опроса даже не спрашивали национальность опрашиваемых, а автоматически записывают талышей в азербайджанцы. Во многих случаях графа, указывающая национальность, оставлялась пустой или же заполнялась карандашом для последующего исправления или заполнения в соответствии с указаниями.

Были случаи когда какой-либо талыш настаивал на том, чтобы его национальность была записана верно, сотрудники Госкомстата отговаривали этого человека и даже шантажировали его обосновывая, тем что его как талыша не возьмут куда-либо на работу. Но не всегда шантаж оказывался успешным. Немало талышей настаивали на правильном указании национальности.

Мы не сомневаемся, что итоги подсчёта будут записаны в соответствии с указаниями с президентского аппарата Азербайджана, а деньги, выделенные на проведение переписи населения, все же будут успешно «освоены». Мы хорошо понимаем, что данные по численности талышей будут фальсифицированы в любом случае. И это происходит при каждом таком подсчёте населения. Приведем в пример вопиющие факты только по двум районам. В таком районе как Масаллы где всегда большинство составляли талыши в переписи 1999 года была указано, что там проживают всего 36 тысяч талышей. Эта цифра конечно же была занижена по меньшей мере в три раза. Но к нашему удивлению по данным переписи 2009 года там проживало уже 15 тысяч талышей. Куда делись 20 тысяч талышей за 10 лет — непонятно.Ведь актов геноцида и массового переселения там за это время зафиксировано не было. Здравомыслящий человек понимает, что, скорее всего, их также записали в азербайджанцы. В другом, можно сказать, исконно талышском Лерикском районе талыши по данным переписи 1999 года составили всего 11%, а в 2009 году число талышей было занижено до 3% от общего населения. Было указано, что в Лерике проживает всего 2280 талышей, а в 1999 году по данным переписи их было свыше 7 тысяч. Обе эти очень цифры далеки от реальности. К примеру, в том же Лерикском районе представители исполнительной власти сидели в селах, заполняя анкеты по переписи населения, поголовно записывали талышей в азербайджанцы. То, что в Азербайджане легко играют с цифрами во время переписи можно легко установить, проанализировав официальные данные.

В Азербайджане большие талышские населенные пункты всегда огульно записывались в азербайджанские. Это даже происходило во времена Российской Империи, когда целые села с талышским населением, просто записывались в татары, только потому, что талыши там владели, помимо, талышского, еще и тюркским. Далее это происходило и в советское время. Об этом писал в своей книге «Талышский язык» (М., 1953) и крупный советский ученый Б.В. Миллер.

Мы привели данные пока только по двум талышским районам. И эта политика продолжается ещё с советских времён. По этому же Лерикскому району приведем данные и советского времени. Так, в 1939 году по официальным также заниженным данным число талышей в Азербайджанской ССР составляло более 85 тысяч человек, а Лерикском районе составляло 69%, но уже в 1959 году по официальным данным переписи талышей в этом районе оказалось чуть более 1%, а в Азербайджане в пределах 100 человек. Затем талыши вообще были стерты из списка народов Азербайджана. На самом же деле сегодня талыши в Азербайджане проживают в 10−11 юго-восточных районах страны, которые составляют исторический Северный Талыш. Кроме этих районов порядка 500 тысяч талышей проживает в Баку и Сумгаите. К слову, ещё в 90-х годах прошлого века по независимым подсчётам американских и канадских учёных число талышей достигало 1 миллиона человек. Но в Азербайджане численность талышей по переписи 2009 года официально указана в пределах 112 тысяч. То есть цифра занижена по крайней мере в 10 раз. Фальсификации подвергается не только национальный состав талышских районов, но численность населения эти районов. Всем в Азербайджане известно, что талышские семьи самые многочисленные, где женщины рожали по 10−12 детей. По нашим подсчётам, на сегодня численность талышей только в Азербайджане и странах СНГ по меньшей мере достигает 1,5 млн. человек, а то и больше. Примерно такие же цифры, после поездки в Северный Талыш еще в 2006 и в 2007 гг. озвучили американские и британские ученые — Клифтон, Тиссен, Декинг и Лашт. Численность талышей же в мире, вместе с талышскими субэтносами, в том числе иранскими талышами, достигает порядка 4 млн. Эти цифры пугают власти в Азербайджане, которые никак не хотят считаться с талышским фактором, подвергая этот древний народ этноциду.

Но талыши есть и народ никогда не перестанет бороться за свои права. Сегодня в Азербайджане фальсификации подвергается не только численность талышей, но и других коренных народов. Фальсифицируется и история талышей, меняются названия талышских населенных пунктов, народ лишён даже реального школьного обучения талышскому языку, так как в Азербайджане нет факультета по подготовке профессиональных преподавателей. Талыши не имеют ни своего телевидения, ни радио, ни печатных издательств. В результате исторической несправедливости талыши утеряли свою государственность, а попытки восстановить ее в виде автономной республики были предательски пресечены, а создатели Талыш-Муганской Автономной Республики были объявлены сепаратистами.

Сегодня азербайджанские власти предлагают армянам Нагорного Карабаха точно такой же статус, но при этом обещают самые широкие полномочия, которые возможны в мировой практике. Заметим, что в составе Азербайджана существует Нахичеванская Автономная Республика (НАР), хотя там нет других национальностей, кроме азербайджанцев. Нахичеванская Автономная Республика, являясь в соответствии с Конституцией, государством в составе Азербайджана, является опорной базой нахичеванского клана, который управляет страной. Не будет противоречить сути сложившегося политического положения дел, если мы констатируем тот факт, что уже не Нахичевань подчиняется Азербайджану, а наоборот, Азербайджан подчиняется Нахичевани, которая в соответствии с Московским и Карским договорами 1921 года так и не была включена в состав, а была отдана лишь под покровительство Азербайджана. Но эти преференции в Азербайджане относятся только к нахичеванцам, но почему-то не к талышам или лезгинам.

В таком случае, как армяне Нагорного Карабаха могут поверить властям Азербайджана, которые предлагают им самый высокий уровень автономии из возможных, если коренные народы, рьяно сражавшиеся за эту страну, лишены законного права на такую же автономию? В любом случае, официальный Азербайджан сам выдвигает именно такой метод решения национальных вопросов, что видно из переговорного процесса по карабахскому конфликту. Предлагая армянам Нагорного Карабаха статус самой широкой автономии, насколько это возможно в мире, Азербайджан должен понимать, что следует признать такой же статус и за талышами, так как уже есть прецедент и такие автономные республики вполне законны в соответствии с мировой практикой и международным законодательством. Для талышского народа это приемлемый метод решения жизненно важной проблемы выживания как народа. Именно воссоздание автономной государственности талышей защитит этот древний индоевропейский, иранский народ от этноцида, потому что это естественное право талышского народа также и в соответствии с международным правом. Сегодня талыши переживают тяжёлые времена, но не сдаются. Талыши являются одним из ключевых политических факторов для соблюдения баланса сил и интересов в Азербайджане и вместе с тем во всем Кавказском регионе. Но как видно ни оппозиция, якобы придерживающаяся либеральных ценностей, ни авторитарный режим, не готовы считаться с правами талышей в Азербайджане. Таким образом, и талыши оставляют за собой право принимать решения исключительно в своих национальных интересах и продолжить борьбу принятыми в мировой практике методами.

Шабанов Исмаил Мусарзаевич — член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президент РОО «Талышское возрождение».