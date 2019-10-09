Каир, , 22:02 — REGNUM Арабская Республика Египет призывает срочно созвать совет Лиги арабских государств (ЛАГ) в связи с вторжением турецкой армии на территорию Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Reuters.

Напомним, что сегодня Турция начала военную операцию против формирований сирийских курдов на северо-востоке Арабской Республики. Турецкая авиация бомбит позиции курдских сил, а передовые части сухопутных сил уже вступили в бой с вооруженными формированиями курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что цель операции «Источник мира» — установление «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии и нейтрализация курдских сил, которых в Анкаре считают террористами.