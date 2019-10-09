Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Трампа предателем нации и призвал объявить ему импичмент, сообщает 9 октября телеканал C-SPAN.

Заявление об этом Байден сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

По словам Байдена, Дональд Трамп нарушил присягу президента, предал нацию и совершил достаточно действий, являющихся поводом для импичмента.

Кроме того, Байден обвинил действующего президента США в запугивании украинских лидеров ради собственной политической выгоды.

«Это очень серьезно. США не могут позволить себе президента, злоупотребляющего властными полномочиями ради его переизбрания», — сказал Байден.

Напомним, демократы в Конгрессе обвиняют Трампа в давлении на президента Украины ради получения компромата на Байдена.

Сын Байдена Хантер был включен в совет директоров украинской газовой компании Burisma Group. В свою бытность вице-президентом США Джо Байден в 2016 году потребовал от Киева отставки генпрокурора Шокина, расследовавшего деятельность компании Burisma.

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