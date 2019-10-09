Рига, , 21:11 — REGNUM Журнал латвийского истеблишмента Ir разместил на своём сайте открытое письмо Андрея Луцанса (Andrejs Lucāns) из посёлка Буртниеки (Burtnieki) президенту Латвии Эгилу Левитсу. По сути, это опосредованный манифест всей националистической элиты, а другой в Латвии нет, избранному 19 мая президенту страны. Некий ответ, несколько разнесённый во времени, на заявление самого Левитса после избрания, что он приложит усилия, чтобы стать президентом всех латвийцев.

Письмо читателя Луцанса озаглавлено так: «Чтобы стать народным президентом всеобщая любовь не нужна»

Далее Андрейс Луцанс пишет: «Возвращение в свое отечество, то есть реэмиграция, означает сегодня для латышской нации ответ на вопрос: быть или не быть латышскому народу? Это доказывают цифры: c 1995 по 2014 годы естественное сокращение латышей — 262 577 человек; число небольших фермерских хозяйств снизилось на 225 953 или на 73%; эмигрировали 236 000 трудоспособных латышей, в том числе около 150 000 сельских жителей; закрыты 313 школ, в том числе 223 сельских; иностранцам проданы 1 048 509 га или 28,5% частных лесов и сельскохозяйственной земли. В 2017 году латвийское сельское хозяйство производило 76% от производившейся довоенной Латвией сельскохозяйственной продукции. В смысле производства и жизненного уровня современная Латвия от Финляндии отстает в 3,2 раза (в 1935 году Латвия обгоняла Финляндию на 15%)».

И в этом смысле сетования автора письма удивительны. Ведь начиная с момента провозглашения независимости у власти в Латвии всегда, бессменно и непрерывно, находились в большей или меньшей степени, но только и исключительно националистические элиты. То есть массовая эмиграция, депопуляция, которую столь живо и конкретно описал читатель Ir есть прямое следствие проводимой ими всё это время политики.

В письме изобилует многочисленными цитатами Карлиса Ульманиса — латвийского диктатора, разогнавшего Сейм, совершившего переворот в 1934 году, и по совместительству иконы латвийского национализма. При этом автор письма не может не знать, что именно кабинет Карлиса Ульманиса в 1939 году подписал договор с СССР, который и послужил правовым основанием для ввода советских войск в Латвию.

Луценс прямо призывает президента Левитса 16 марта участвовать в памятных мероприятиях латышского легиона СС на братском кладбище в Лестене и снести Памятник Освободителям в Риге, как «наследство оккупации». То есть полностью отбросить ненужное лицемерие.

Ежегодно, последние несколько лет, правящая коалиция вынуждена принимать накануне 16 марта специальное решение, запрещающее членам кабинета министров принимать участие в организовываемых националистами шествиях ветеранов и сочувствующих легиона СС.

В этой связи, вспоминается инициатива самого Левится недельной давности. 3 октября президент Латвии обратился к парламенту с просьбой учредить 17 марта памятный день Национального сопротивления, пытаясь элегантным образом замаскировать, ставшее привычным для Риги чествование бойцов легиона СС. Не нужно быть хорошим для всех, но только для латышской Латвии — завершает обращение Андрейс Луцанс. И в этом контексте письмо воспринимается, как некий коллективный наказ и условия со стороны элиты выставленные президенту страны.