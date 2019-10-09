Москва, , 20:46 — REGNUM В Польше не существует определённого внешнеполитического вектора, и в связи с этим в Варшаве в действительности отсутствует какой-либо консенсус в отношении Белоруссии. Об этом 9 октября заявил шеф-редактор церковно-политической редакции Станислав Стремидловский на круглом столе на тему «Состоится ли Союзное государство России и Белоруссии?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Станислав Стремидловский © ИА REGNUM

«Польский империализм, конечно, существует. Он существует, иногда проявляется, выскакивает. Иногда выскакивает сквозь зубы. Но как таковая внешняя политика Польши на восточном направлении давно уже не существует», — заявил Стремидловский.

Она не существовала во время восьмилетнего правления правительственной коалиции «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, потому что в то время заявления Варшавы о восточном направлении были изложением на польском языке директив Берлина. Сейчас же, после того как в октябре 2015 года к власти пришла «Право и справедливость», восточное направление вовсе было заморожено.

«Политика «Права и справедливости» — наиболее изоляционистская политика за историю существования Третьей республики», — отметил эксперт.

В Польше внешняя политика не является централизованным и ясно определённым направлением деятельности, какой она является в России. И даже если Варшава сделает попытку вовлечь в свою зону влияния Белоруссию, маловероятно, что это будет одностороннее расширение своей орбиты влияния, считает Стремидловский.

«Как только польский империализм сделает этот шаг, третьим шагом он всё равно придёт в Москву и не остановится ни в Минске, ни в Киеве. Поляки будут договариваться с нами, а вовсе не с Киевом и вовсе не с Минском», — указал он.

«По большому счёту, в Польше существует внешнеполитически только один консенсус, связанный с ориентацией на США. И то в последний год, отдаю должное послу США в Польше, она сумела настолько настроить поляков против Соединённых Штатов, что ни одна советская пропаганда это бы не сделала. Даже этот консенсус начинает рушиться», — подчеркнул Стремидловский.