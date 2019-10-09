Ханты-Мансийск, , 20:42 — REGNUM В правительстве ХМАО сменился директор департамента строительства Югры — главный архитектор. Андрей Кривуляк с 10 октября покидает свой пост. О своей отставке он сообщил в сети Instagram.

«Пришло время новых начинаний. Департамент строительства Югры останется одним из важных этапов моей жизни», — сообщил подписчикам Кривуляк.

Отметим, что в должности главного архитектора Югры Андрей Кривуляк проработал чуть больше года — он возглавил ведомство в августе 2018-го.

В департаменте общественных и внешних связей сообщили СМИ, что с 11 октября исполняющей обязанности департамента строительства назначена заместитель Кривуляка — Галина Коновалова.