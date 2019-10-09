Москва, , 20:42 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих статус ветеранов боевых действий, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

В 2013 году был принят закон «О дополнительных гарантиях и компенсации военнослужащим, проходящим военную службу на территориях Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах», нормы которых действуют с изменениями до настоящего времени.

«За периоды, до принятия данного закона, то есть с 1988 по 1992 года, в отношении военнослужащих, курсантов, военных училищ внутренних войск МВД СССР, принимавших участие в установлении конституционного порядка в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, не был принят закон о признании их ветеранами боевых действий», — указали авторы.

Предлагается признать граждан России, участвовавших в период с марта 1988 года по 1992 год в боевых действиях на территориях республик Азербайджан, Армении, Абхазия, Узбекистан, в Нагорно-Карабахской автономной области ветеранами боевых действий с учетом того, что «они в самые тяжелые для этих республик СССР периоды не дали там развиться всеобщей внутренней гражданской войне».

«Необходимо помнить, что эти ветераны боевых действий, возраст которых после вступления в силу предлагаемого федерального закона превысит 60−70 лет, нуждаются в моральной, а часть из них — в дополнительной материальной и социальной поддержке государства», — отмечают парламентарии.

По данным депутатов, нормы могут коснутся около 2 тыс. человек, на реализацию закона потребуется порядка 60 млн рублей в 2020 году.