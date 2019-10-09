Москва, , 20:31 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав детей при разводах родителей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Предложенное законопроектом изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, отмечают авторы.

В случае решения о выплатах алиментов их размер будет учитывать возмещение расходов не только на лечение ребенка, но и отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения — в случае необходимости.