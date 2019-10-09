Москва, , 20:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с губернаторами субъектов Федерации, которые были избраны в ходе Единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина с избранными главами регионов Kremlin.ru

Российский лидер поприветствовал избранных глав регионов и отметил, что с некоторыми из них он уже работал, но кто-то впервые занял этот ответственный пост.

Путин указал избранным губернаторам, что им необходимо работать «напряженно» на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.

«Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что это крайне важно для того, чтобы выполнить все те обещания, которые избранные губернаторы сделали в ходе своих предвыборных кампаний на тех территориях, где они в итоге были избраны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин принял в Кремле 19 губернаторов, которые были избраны в ходе Единого дня голосования в этом году.