Симферополь, , 20:16 — REGNUM Во время проходящих в Чёрном море учений боевых кораблей ВМФ России патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon несколько часов летал возле побережья Крыма, сообщают 9 октября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Boeing P-8 Poseidon Navy.mil

Воздушный разведчик ВМС США с бортовым номером 168 757 взлетел 9 октября с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и порядка трёх часов летал над нейтральными водами Чёрного моря юго-западнее Севастополя.

В это время более 10 кораблей и судов обеспечения российского Черноморского флота находились в море на плановых учениях, которые продлятся до 11 октября.

В ходе этих учений подводная лодка «Колпино» из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр», поразив цели на полигоне «Опук», находящемся на Керченском полуострове.

Не исключено, что P-8A Poseidon курсировал в районе учений, пытаясь получить дополнительную информацию о характеристиках крылатых ракет российских подводных лодок.

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