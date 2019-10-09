Москва, , 20:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россию настигнет поражение в конфронтации с Западом, поэтому единственно разумная стратегия в отношении Москвы заключается в том, чтобы извлечь из Союзного государства все дивиденды, не выполняя собственных обязательств. Об этом 9 октября заявил политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев на круглом столе на тему «Состоится ли Союзное государство России и Белоруссии?» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Самое главное — какой смысл с нами интегрироваться? Ведь в отношении России он (Лукашенко) находится в украинском формате. Как и на Украине, Лукашенко считает, что Россия обречена, Россия будет разваливаться. Они ждут этого. Россия не выдержит этих санкций. Когда говоришь это в Москве, не верят: как это может быть? Но и на Украине, и в Белоруссии США и Запад — это боги! Они сакральны и все вопросы решат мгновенно», — заявил Суздальцев.

По его мнению, декабрь 2019 года ознаменуется серьёзнейшим кризисом в отношениях России и Белоруссии с мощной информационной войной. До 8 декабря должен быть подписан проект программы действий по интеграции в рамках Союзного государства, однако Лукашенко, скорее всего, подписав документ, как обычно, не станет ничего предпринимать для его реализации.

Лукашенко может пойти на временную видимость компромисса, чтобы получить от Москвы очередной транш и, получив дополнительные ресурсы, благополучно переизбраться на очередной президентский срок.

При этом Белоруссия практически даже не пытается изображать союзнические обязательства перед Москвой и занимается откровенным саботажем, когда не признаёт факт контрабанды санкционных продуктов в Россию, которые приносят Белоруссии значительную прибыль.

«У Лукашенко оружие против России, которое Россия сама и оплачивает. Это для него идеальный формат», — подчеркнул Суздальцев.