Ереван, , 19:49 — REGNUM Вопрос о досрочном расторжении договора между ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и Арменией в повестке дня обеих сторон не стоит. Об этом в эфире «Радио Азатутюн» заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В то время как в российской прессе прошла информация о том, что РЖД намерена досрочно расторгнуть контракт с Арменией и прекратить эксплуатацию железнодорожной сети Армении через свою дочернюю компанию «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и обсудил с ним вопросы расширения инвестиций и перспективы реализации конкретных проектов в будущем.

Присутствовавший на вчерашней встрече вице-премьер Мгер Григорян оценил отношения как конструктивные. «Встреча с руководителем открытого акционерного общества «Российские железные дороги» прошла исключительно в конструктивном поле. Я сам участвовал в этой встрече, на ней обсуждалось будущее. Согласно действующему сегодня договору, объемы описаны до 2038 года, но, естественно, мы желаем, и я думаю, что это желание обоюдное, чуть больше уточнить эти инвестиционные программы на эти годы», — сказал он.

ЮКЖД является дочерней компанией РЖД и осуществляет концессионное управление железнодорожной сетью Армении. Согласно договору, подписанному в Ереване 13 февраля 2008 года, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления договора еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

После прихода к власти Никола Пашиняна в декабре 2018 года в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту зафиксированных в ЮКЖД невыполненных работ на сумму более чем 400 млн драмов в рамках инвестиций. И спустя 10 месяцев обвиняемых по этому делу всё еще нет.

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