Москва, , 19:48 — REGNUM Так называемый Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного блогера Алексея Навального официально внесен с реестр иностранных агентов. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Министерство юстиции Российской Федерации.

В ходе длительных проверок удалось выяснить, что ФБК Навального получает финансирование от юридического лица в США, а также от некоего испанского коммерсанта.

Уточняется, что деньги поступали в ФБК от компании Star-Doors.Com LLC, зарегистрированной в США, а также от некоего Roberto Fabio Monda Cardenas — подданного испанской короны.

Установлено, что фирма Star-Doors.Com LLC занимается в США установкой дверей. Испанец Roberto Fabio Monda Cardenas торгует автомобилями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФБК Навального — это одна из базовых организаций российской внесистемной оппозиции. Через нее осуществляется финансирование протестов и их координация. При этом Навальный и его подельники утверждали, что финансирование они получают якобы исключительно от граждан России, якобы осуществляющих пожертвования.

Именно через ФБК Навального осуществлялась координация несанкционированных протестов в Москве в преддверии Единого дня голосования.

Российские СМИ не раз обращали внимание на деструктивный характер деятельности ФБК, а также публиковали данные о том, что эта организация выполняет функции иностранного агента. Проверка этой информации Минюстом и привела к решению о включении ФБК в реестр иностранных агентов.

Примечательно, что в Кремле с безраличием отнеслись к внесению в ФБК в реестр иноагентов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет позиции по этому вопросу, так как высшее руководство не выносит решения по таким вопросам — это прерогатива Минюста.