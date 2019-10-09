Анкара, , 19:15 — REGNUM МИД Турции заявил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН были проинформированы о военной операции на севере Сирии до её начала, 9 октября передает агентство Associated Press.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября армия Турции начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Представитель Пентагона заявил журналистам, что военные Турции не координируют свои действия на севере Сирии с Соединенными Штатами.

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