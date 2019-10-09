Тбилиси, , 18:57 — REGNUM Вопрос Давид-Гареджи будет решен путем переговоров с Азербайджаном. Об этом 9 октября заявил советник премьер-министра Грузии по региональным вопросам Созар Субари, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Давидо-Гареджийский монастырь

Субари подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером и другом Грузии и «на протяжении веков не было случаев напряженности в отношениях между двумя странами».

Давид-Гареджи — монастырский комплекс, расположенный на территории двух государств — Азербайджана и Грузии.

Напомним, 8 октября католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к премьер-министру Георгию Гахарии, министру иностранных дел Давиду Залкалиани и министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури в связи с монастырями Чичхитури и Удабно. Патриарх обратил внимание на то, что Азербайджан ограничил доступ паломников, туристов и священнослужителей в монастыри комплекса Давид-Гареджи — Удабно и Чичхитури, располагающиеся, согласно картам 1936 и 1938 годов, на территории Грузии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября состоялся первый официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Баку.

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