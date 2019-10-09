Ереван, 9 октября 2019, 18:51 — REGNUM Премьер-министр Никол Пашинян принял в правительстве американскую телезвезду армянского происхождения Ким Кардашян. Кардашян заявила, что впечатлена теплым отношением людей в Армении и намерена развернуть здесь также экономическую деятельность. Никол Пашинян и Ким Кардашян обменялись мнениями вокруг процесса международного признания и осуждения Геноцида армян, сохранения армянской идентичности, активности и вовлеченности женщин в общественно-политическую, экономическую жизнь Армении, возможностей сотрудничества в рамках 23-го Всемирного форума информационных технологий.
После встречи армянский премьер опубликовал селфи с Кардашян в Facebook. «Договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению», — подписал фотографию Пашинян.