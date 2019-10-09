Москва, , 18:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, главной темой которой стала система заработной платы медицинских работников. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин заявил, что оплата труда медицинских работников должна быть безусловно справедливой, а также мотивирующей к эффективной работе и позволяющей решить кадровые вопросы в этой сфере.

«И очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе», — сказал президент России.

Путин попросил Медведева доложить о предложениях правительства по модернизации первичного звена здравоохранения.

В свою очередь Медведев заявил, что его правительство подготовило предложения в этой сфере. Предложения сбалансированы, но в то же время они, по мнению Медведева, будут способствовать закреплению кадров в первичном звене здравоохранения.

«Потому что это исключительно важная и, надо признать, довольно сложная задача», — сказал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что все эти предложения в конечном счете должны повлечь и совершенствование системы оплаты первичной медико-санитарной помощи со стороны государства в рамках существующей системы медицинского страхования.